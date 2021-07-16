Dopo il Mondiale di Qatar 2022 visto alla tv, riecco l'Italia di Roberto Mancini. Il 23 marzo, si gioca a Napoli, al Maradona, contro l'Inghilterra, questa volta non è la finale di Webley degli ultimi…
Europei 2021
Sportfilmfestival, al Politeama arriva la Coppa Europea: il comunicato dell'evento
Prenderà il via a Palermo dal 15 al 21 novembre la quarantunesima edizione dello Sportfilmfestival. Al teatro Politeama, dove si svolgerà la serata d'apertura, verrà esposta la Coppa vinta dai ragazzi…
Molti dei tifosi del Palermo ricorderanno con piacere le gesta dell'ex calciatore rosanero che approdò nel capoluogo siciliano nell'estate del 2015. L'attaccante della Nazionale nord-macedone, indossò…
"Dopo un'indagine condotta dall'UEFA Ethics and Disciplinary Inspector sugli eventi, riguardanti i tifosi, occorsi dentro e intorno lo stadio durante la finale di Wembley fra Italia e Inghilterra, è…
di Simone Ciappa Un'estate da incubo per la Francia. Dopo la delusione ad Euro 2020 della Nazionale maggiore guidata da Didier Deschamps e l'eliminazione anzitempo dell'U21 agli Europei di categoria,…
Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, attraverso le colonne dell'edizione odierna de "Il Fatto Quotidiano", ha rilasciando una lunga intervista nel corso della quale ha toccato diversi temi importanti…
Il nuovo acquisto del Barcellona, Memphis Depay, ha parlato ai media ufficiali del club catalano dopo l'arrivo in città,"È un giorno molto speciale, sono emozionato. Spero di vincere molti titoli,…
Roberto Mancini torna sul trionfo dell'Italia a Euro 2020. Festeggia ancora l'Europeo il ct della Nazionale, Roberto Mancini, tornato sul trionfo azzurro a Wembley contro l’Inghilterra avvenuto 7…
VIDEO Italia, Locatelli canta con la fidanzata: "Notti Magiche"
VIDEO Inghilterra, Pickford dimentica la finale: ecco il ballo sfrenato
VIDEO Italia, la festa degli azzurri: ecco l'urlo di squadra sul pullman
Per la Nazionale italiana è stato certamente un europeo conquistato all'insegna dei giovani. Il tecnico azzurro Roberto Mancini durante il percorso che ha portato gli azzurri alla conquista del titolo…