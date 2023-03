Italia, Mancini: “Zaniolo-Galatasaray, mio consiglio. Problemi attacco? Compagno…”

Dopo il Mondiale di Qatar 2022 visto alla tv, riecco l' Italia di Roberto Mancini . Il 23 marzo, si gioca a Napoli, al Maradona , contro l' Inghilterra , questa volta non è la finale di Webley degli ultimi europei vinti dagli azzurri, in ballo c'è la qualificazione a Euro 2024 edizione in programma in Germania. Sarà anche la prima uscita dopo la scomparsa di Gianluca Vialli . Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano nazionale "Il Messaggero", il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si è espresso sull' Italia che sarà, da Zaniolo a Compagno , attaccante di Palermo che gioca in Romania nella Steaua Bucarest , pre-convocato dal ct azzurro in vista dei prossimi impegni. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ex Inter e Manchester City , tra le altre.

"Anch'io ho detto a Zaniolo, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità. In attacco c’è qualche problema? Altro che qualche, i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Inostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano. Andrea Compagno? Lo seguo da due anni, peraltro in Romania con l'FCSB gioca sempre e fa pure gol. Lo abbiamo pre-convocato e poi vedremo la situazione".