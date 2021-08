Euro2020, salvarono la vita a Eriksen: a Kjaer e i medici il Uefa President’s Award

Il Premio del Presidente UEFA 2021 va a tutte le persone che hanno salvato la vita a Eriksen, colpito da arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia

Riconoscimento per il capitano della Nazionale danese Simon Kjaer e per il team medico che, durante il match Danimarca-Finlandia di Euro 2020, hanno salvato la vita a Christian Eriksen: colpito da un arresto cardiaco durante la gara. A distanza di pochi mesi dall'accaduto, gli eroi di Copenhagen, hanno ricevuto l’Uefa President’s Award 2021, come annunciato pochi minuti fa la Uefa attraverso una nota ufficiale.