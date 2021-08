Italia, la Coppa di Euro 2020 sbarca in Sicilia: da oggi a Palermo. Le immagini

A poco più di un mese dalla vittoria dell'Italia a Wembley, la Coppa Euro 2020 arriva in Sicilia: tappa a Palermo

A poco più di un mese dalla vittoria a Wembley dell'Italia di Roberto Mancini, la gioia dei tifosi non accenna a scemare. E dalla giornata di oggi, venerdì 27 agosto, a domenica 29 agosto, il trofeo conquistato dagli azzurri e la maglia del capitano Giorgio Chiellini - autografata anche da altri componenti della squadra - sono esposte a Palermo, nello store Bruno Euronics, in via Pietro Nenni angolo con via Ugo La Malfa. Di seguito, le immagini della Coppa di Euro 2020.