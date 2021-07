Inghilterra, Sancho dopo gli insulti razzisti: “L’odio non vincerà mai”

La lunga lettera del calciatore inglese, Jadon Sancho: "A chi ha subito insulti dico di andare a testa alta"

"Ma in questo torneo ci sono stati tanti aspetti positivi da cui trarre degli insegnamenti, anche se pensiamo che questa sconfitta continuerà a farci male per parecchio tempo. Il mio primo pensiero prima di qualsiasi partita è 'oggi posso aiutare la squadra?' 'oggi segnerò o creerò delle occasioni?' E questo è esattamente ciò che avrei voluto fare con il mio rigore: aiutare la mia squadra. Ero pronto, e fiducioso nel tirarlo. Questi sono i momenti che uno sogna da bambino, e per i quali gioca al calcio, le situazioni di pressione in cui vuoi stare come calciatore. Ho segnato rigori a livello di club, mi ci sono esercitato innumerevoli volte con il club e la nazionale, e quindi ho scelto il mio angolo, però questa volta ero destinato a non fare centro. Tutti avevamo le stesse ambizioni e lo stesso ambizioni, volevamo portare a casa quel trofeo. Non farò finta di non aver percepito gli insulti razzisti che i miei fratelli Marcus, Bukayo (Rashford e Saka ndr) e io abbiamo subìto dopo la partita, però purtroppo non c'è nulla di nuovo. Come società dobbiamo migliorare e responsabilizzare queste persone. Ma l'odio non vincerà mai. A tutti i giovani che hanno subito abusi di questo tipo, dico di continuare ad andare in giro a testa alta e che continuino ad inseguire i loro sogni. Sono orgoglioso di questa nazionale inglese e di come abbiamo unito tutto il paese dopo 18 mesi che sono stati difficili per tanta gente".