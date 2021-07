Milan, Toni con Donnarumma su Instagram: “Grave errore lasciarlo andare via”

Luca Toni, ex centravanti del Palermo e della Nazionale, parla dell'addio di Donnarumma al Milan dopo la scadenza contrattuale, prendendo le difese del portiere della Nazionale trasferitosi al Psg

Luca Toni, ex centravanti del Palermo e della Nazionale, campione del mondo nel 2006, ha espresso il suo parere senza filtri sulla recente separazione tra Gianluigi Donnarumma e il Milan. L'ormai ex portiere rossonero ha salutato la società e i compagni attraverso un post sul suo profilo Instagram, ringraziando il club che lo ha lanciato per gli anni vissuti fra giovanili e prima squadra. Toni prende le difese dell'estremo difensore, aspramente criticato da una parte della tifoseria rossonera per il modo in cui ha messo fine al rapporto con il Milan, apuntando il dito contro società lombarda rea di non essere stata capace di trattenere un talento come Donnarumma. Ecco il testo integrale del commento pubblicato dall'ex bomber di Fiorentina, Bayern Monaco e Roma: "Chi ti critica non capisce che l'errore principale è stato del Milan che ti ha lasciato andare. Priorità assoluta era rinnovare il tuo contratto, poi gli altri. Sei il portiere più forte al mondo e lo hai dimostrato. Quello che ti criticano, dovrebbero informarsi quanto Manuel Neuer..".