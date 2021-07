Juventus-Locatelli, prima offerta bianconera: c’è ancora distanza fra le parti

Incontro fra Juventus e Sassuolo per discutere del futuro di Manuel Locatelli. C'è ancora una distanza fra l'offerta della Juventus e la richiesta dei neroverdi, nei prossimi giorni seguiranno nuovi incontri.

La prima offerta dei bianconeri, rifiutata dal Sassuolo , è un prestito biennale con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni che, tra parte fissa e bonus, garantirebbe 30 milioni al club neroverde. Nelle scorse ore Juventus e Sassuolo si sono incontrate per discutere del futuro del calciatore ex Milan , ma secondo quanto riporta Sky Sport, non c'è stato nessun passo avanti nella trattativa, che rimane quindi in stallo. Il Sassuolo ha rifiutato la sopra citata proposta del club torinese, rimanendo sulla posizione iniziale, ossia 40 milioni fissi. Le due società si incontreranno prossimamente per un possibile avvicinamento fra domanda e offerta.

Già nel giro della Nazionale Italiana dall'Under15, fa tutta la trafila delle nazionali giovanili laureandosi anche vice campione d'Europa con l'Under19 nel 2016 e arrivando terzo con la selezione Under21 agli Europei del 2017. Esordisce in Nazionale maggiore con Roberto Mancini in panchina il 7 settembre 2020 nella sfida di Nations League contro l'Olanda, vinta dagli Azzurri per 1-0. Nel giugno 2021 viene convocato per Euro 2020, segnando una doppietta importante per la squadra nella seconda partita dei gironi vinta per 3-0 contro la Svizzera. Viene utilizzato anche negli ottavi e in semifinale, mentre nella finale contro l'Inghilterra subentra nel secondo tempo supplementare, laureandosi Campione D'Europa al termine dei calci di rigore.