Roma, Rui Patricio: “La Serie A mi affascina. Un sogno essere allenati da Mourinho”

L'estremo difensore della Roma e del Portogallo, Rui Patricio, ha parlato ai canali ufficiali della società giallorossa, dimostrandosi entusiasta di iniziare questa nuova esperienza in Serie A con Josè Mourinho come allenatore.

⚽️

Il nuovo portiere giallorosso, Rui Patricio, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club, parlando del suo rapporto con il tecnico Mourinho e dell'emozione di calcare di campi di Serie A con la Roma: "Sono molto felice di essere qui, è un'opportunità per crescere e migliorare. Arrivo con la massima fiducia per fare del mio meglio e aiutare la squadra a vincere dei titoli. Quando ho saputo dell'interessamento sono rimasto molto contento perché desideravo una nuova sfida. Ringrazio il Wolverhampton per l'opportunità di giocare in Premier League. Per me sono come una famiglia e porterò il club nel cuore, ma la chiamata della Roma era un'opportunità importante per essere parte di un grande club e lottare per dei trofei.

La Serie A è un campionato dove potrò sfidare grandi squadre e giocatori con tanti club che lottano per gli stessi obiettivi. Per me sarà un'opportunità giocare in un nuovo torneo e poter vivere che cos'è la Serie A, l'idea mi affascina. Con Mourinho sarà la prima volta insieme. Lui è uno dei migliori al mondo e per qualsiasi atleta è un sogno poter essere allenato da lui. Sicuramente questo è un altro aspetto che mi ha affascinato, un grande valore aggiunto per poter migliorare".

Si sofferma infine sulla questione tifosi, il cui apporto sugli spalti in questo ultimo anno di pandemia è venuto inevitabilmente a mancare in tutti i campionati.

"I momenti meno belli mi hanno fatto crescere dal punto di vista professionale e personale, cambiando il mio modo di stare in campo. Ma so che anche entro qualche mese o qualche giorno posso imparare qualcosa di nuovo. Giochiamo per i tifosi, e rivederli allo stadio è ciò che desideriamo di più. Spero succeda all'inizio del campionato perché il calcio senza tifosi non è lo stesso. Quando sono arrivato ho percepito l'entusiasmo, è stato bello sentire il loro affetto. Anche per questo darò il massimo per aiutare la squadra".