Sorrentino: “Chievo out dalla Serie B fa male. Donnarumma il numero uno”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo. tra le altre, commenta l'esclusione della società gialloblu dal prossimo campionato di Serie B. Si sofferma poi su Donnarumma, premiato MVP di Euro 2020

L'ex portiere del Chievo e del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato nel corso del format radiofonico Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, a proposito dell'esclusione del club veneto dal prossimo campionato di Serie B: "E' una notizia triste, è una realtà che da più di vent'anni è stata sulla cresta dell'onda. Otto anni non si dimenticano, ringrazierò sempre la società che mi ha dato la possibilità di indossare quei colori. Speriamo nel ricorso. Della mia esperienza porto dietro tanti ricordi. Una squadra di quartiere con budget limitato, è stato importante il gruppo, la famiglia Campedelli. Il mio primo anno è stato incredibile. Finimmo il girone d'andata a nove punti, ma ci salvammo poi con due giornate di anticipo. A Natale i tifosi ci applaudirono comunque e ci dissero che ci saremmo salvati. E così fu. Ricordo quando arrivai nel 2008, volevo tornare in Italia e mi stimolava l'avventura in un club che rappresenta un quartiere. Iachini e Pioli mi hanno dato tanto".