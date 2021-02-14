Chievo Verona
Parola a Sergio Pellissier. Il presidente della Clivense - reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza veneta - ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di 'Arena Sport' per…
di Simone Ciappa Storie di collezioni particolari, reperti unici e cimeli introvabili. La passione di un collezionista è incommensurabile e non conosce ostacoli, l'obiettivo è quello di intraprendere…
Palermo, ecco Baldini: dal Chievo Verona al Palermo, la scheda del neo tecnico rosa
A cura di Nicolò Cilluffo Silvio Baldini è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Il quarto tecnico della gestione targata Dario Mirri dopo Rosario Pergolizzi, Roberto Boscaglia e Giacomo…
Chievo, la nota della FIGC dopo la bocciatura del TAR: svincolati tutti i tesserati
"Il Presidente Federale - visto il C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021, con il quale non è stata concessa alla società CHIEVOVERONA S.R.L. la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione…
Nonostante anche il Tar del Lazio abbia dato parere negativo all’iscrizione del club clivense al prossimo campionato di Serie B la società veneta non si arrende e prosegue la sua battaglia legale…
Nonostante il Consiglio Federale abbia dato parere negativo all’iscrizione del club clivense al prossimo campionato di Serie B la società veneta non si arrende e prosegue la sua battaglia legale…
L'ex portiere del Chievo e del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato nel corso del format radiofonico Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, a proposito dell'esclusione del club veneto dal…
Il Consiglio Federale ha dato parere negativo all’iscrizione del Chievo al prossimo campionato di Serie B. Dopo la bocciatura della CoViSoc arrivata una settimana fa, arriva anche il verdetto del…
Il Venezia lotta e ha la meglio del Chievo nel primo turno dei playoff. I lagunari hanno superato ai tempi supplementari per 3-2 i clivensi, ai padroni di casa sarebbe bastato anche un pari nell'extra…
Alle ore 21 in campo Venezia e Chievo. La sfida tra le due compagini è valida per i quarti di finale playoff di Serie B, leggermente favoriti i lagunari che avranno anche la possibilità di pareggiare…
Serie B, Empoli-Chievo 2-2: al Castellani pioggia di gol e pari avvincente. Toscani a +7 sul Lecce. La classifica
Termina 2-2 al Castellani, il match di recupero della 32a di Serie B tra Empoli e Chievo Verona. Nel primo tempo tap-in ravvicinato di Mancuso porta in vantaggio i toscani. Ad inizio ripresa, il…
Serie B, Chievo-Pisa 2-0: trionfo gialloblu, De Luca stende i toscani. La classifica aggiornata
Il Chievo batte 2-0 il Pisa. La formazione allenata da Aglietti ottiene tre punti molto importanti nella sfida casalinga valida per il trentatreesimo turno di Serie B. I veneti impongono subito il…
"Siamo in una nuova fase di difficoltà, speriamo di uscirne al più presto con il piano vaccinale". Lo ha detto Mauro Balata. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente della Lega di B,…
Il Chievo raggiunge Empoli, ma la sfida contro i toscani non si disputerà. La Serie B si prepara a scendere in campo per una Pasquetta in cui il calcio farà da padrone. Saranno 9 gli incontri in…
Serie B, Chievo-Vicenza: clivensi sconfitti nel derby veneto, 1-2 al Bentegodi. La classifica aggiornata
Il Chievo viene sconfitto nel match contro il Vicenza. Juventus-Porto, Tacchinardi: “Serve la partita perfetta, Pirlo deve saperla leggere. Serie A? Nessuno molla” Nel monday night della…
Chievo-Monza, Campedelli: "Stanco dell'accanimento contro di noi. Se i vertici federali vogliono farci sparire..."
Dopo la sconfitta interna del Chievo, battuto dal Monza per 1-0, il patron del club "clivense", Luca Campedelli si sfoga dopo l’arbitraggio del match odierno di Serie B. Di seguito le aspre…
Chievo-Monza, Brocchi: "Vittoria difficile, Berlusconi ci ha motivati. Balotelli? Ha bisogno di una cosa"
Le parole del tecnico del Monza, Cristian Brocchi, dopo la vittoria contro il Chievo. Dopo il successo esterno del Monza al "Bentegodi" di Verona contro il Chievo, il tecnico della compagine…
Brescia, il tecnico Clotet su Instagram: "Ogni partita in questa competizione è una battaglia, 3 punti importanti..."
Primo successo sulla panchina delle "Rondinelle" per il tecnico Pep Clotet. Il tecnico del Brescia Pep Clotet, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la…