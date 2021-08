Siena, colpo da bomber in Serie C: Perinetti regala Paloschi a Gilardino

Calciomercato spumeggiante in Serie C, con la terza divisione italiana di calcio che sembra ben più attiva rispetto alle categorie maggiori come Serie A e Serie B

Continuano in maniera incalzante le trattative di calciomercato in Lega Pro con evoluzioni e trasferimenti che sembrano progressivamente dipanarsi con ritmo più dinamico rispetto a categorie superiori come Serie A e B. In Serie C, tra le società più attive in sede di negoziazone vi è il Siena, club toscano approdato nuovamente al calcio professionistico dopo una breve parentesi in Serie D.

Il club toscano, attraverso il lavoro oculato del suo uomo mercato, il DS Giorgio Perinetti, ha raggiunto l'accordo con l’attaccante classe 1990, Alberto Paloschi, attualmente svincolato dopo l'ultima stagione di Serie B disputata tra le file della Spal, club dove il centravanti di Chiari ha realizzato otto gol. Acquisto top per l'ex dirigente di Palermo e Brescia che assicura al tecnico bianconero, AlbertoGilardino, un bomber di assoluto livello, ragionevolmente un lusso per la categoria. Ex, tra le altre, di Milan, Parma, Chievo e anche dello Swansea City in Premier League, Paloschi ha collezionato duecentosessantanovepresenze in Serie A e sessantacinque in Serie B collezionando un bottino realizzativo di ottanta reti. Il calciatore sbarcherà con ogni probabilità nella giornata di domani a Siena per effettuare le visite mediche di rito presso la clinica Performance, in attesa di formalizzare quello che sarà il suo nuovo contratto con la società bianconera.