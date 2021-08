Il Tar del Lazio respinge il ricorso del Chievo Verona: Cosenza in Serie B

Ennesima bocciatura per il Chievo Verona, che adesso è costretto a ripartire dalla Serie D: i dettagli

Il Tar del Lazio ha respinto non ha accolto l'istanza cautelare monocratica presentata dal Chievo Verona . Il club gialloblù, non ammesso al prossimo campionato di Serie B , è costretto a ripartire - se vorrà - dalla Serie D .

Il Tar ha riconosciuto quanto già evidenziato dalla Covisoc e dalla Figc, che aveva respinto l'iscrizione del Chievo, così come dal Collegio di Garanzia del Coni. Sono state confermate, infatti, le inadempienze per gli anni 2014-2018. Ad essere riammesso in B sarà, dunque, il Cosenza.