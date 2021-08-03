Il Tar del Lazio boccia il ricorso presentato dal Chievo, che non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B.

Dopo la bocciatura di FIGC e Coni, anche il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Chievo Verona contro l'esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Al posto del club gialloblù sarà ripescato in B il Cosenza. Di seguito, la nota del TAR che "respinge l’istanza cautelare monocratica. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2021".