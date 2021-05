Serie B, Venezia-Chievo: le formazioni ufficiali del match playoff

Alle ore 21 in campo Venezia e Chievo.

La sfida tra le due compagini è valida per i quarti di finale playoff di Serie B, leggermente favoriti i lagunari che avranno anche la possibilità di pareggiare per riuscire a passare il turno. Un pari ai 90 minuti porterebbe la gara ai tempi supplementari ma se la situazione non si dovesse schiodare al 120′ non ci saranno calci di rigore, ma staccherà il pass la migliore piazzata in campionato.

Le formazioni ufficiali del match.

VENEZIA: Maenpaa, Ceccaroni, Taugourdeau, Svoboda, Crnigoj, Ricci, Maleh, Mazzocchi, Aramu, Di Mariano, Forte.

CHIEVO: Semper, Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali, Bertagnoli, Palmiero, Obi, Garritano, Fabbro, Canotto.