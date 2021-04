Pucciarelli: “La mia vita negli Emirati. Chievo? Io fuori per motivi strani. Sarri-Juve e Giampaolo…”

“Sono cose che capitano, io non rimpiango niente. Non ho voluto approfondire la questione perché sono un professionista e non voglio parlar male di nessuno. Ringrazio tutti perché a Verona sono stato bene con giocatori e città. Dopo la salvezza sarei tornato volentieri a inizio stagione, mi sono trovato benissimo in quei sei mesi. A gennaio invece non c’è stata nessuna opportunità. Negli ultimi due anni avevo giocato poco, per motivi strani non mi ero più mosso dal Chievo ed era obbligatorio trovare qualcosa. Volevo fare un’esperienza all’estero e ho accettato subito. Il 24 giochiamo l’ultima partita, poi torno a casa”.

Pucciarelli ha poi ripercorso la sua esperienza ad Empoli, terminata nel 2017 con la retrocessione della squadra: “Di Empoli ho ricordi stupendi, sono arrivato a dieci anni e andato via a venticinque. Abbiamo creato qualcosa di unico con Sarri e proseguito il percorso con Giampaolo. Poi è arrivata quella retrocessione inspiegabile: mi pesa ancora oggi, mai avrei voluto chiudere così. La salvezza era raggiunta, poi sono successe cose strane di cui lì per lì non ci siamo resi neanche conto. In quel momento sono iniziati i momenti difficili anche a livello personale”.

Inevitabile, infine, la parentesi relativa a Giampaolo e Sarri con cui Pucciarelli ha maturato – rispettivamente – 38 e 34 presenze: “Due allenatori forti. Sarri sarebbe rimasto, alla Juventus ha dimostrato tanto. Giampaolo ci è riuscito solo con la Sampdoria e mi dispiace tanto. Sono legatissimo a lui, l’ho sentito per tanto tempo ed è una persona d’oro. Ma si riprenderà: basta dargli fiducia, è un fenomeno”.