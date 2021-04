Serie B, Empoli-Chievo 2-2: al Castellani pioggia di gol e pari avvincente. Toscani a +7 sul Lecce. La classifica

Termina 2-2 al Castellani, il match di recupero della 32a di Serie B tra Empoli e Chievo Verona.

Nel primo tempo tap-in ravvicinato di Mancuso porta in vantaggio i toscani. Ad inizio ripresa, il Chievo rimette in equilibrio le sorti del match con il gol di De Luca che firma il pari in spaccata. Il momentaneo 2-1 per l’Empoli porta nuovamente la firma di Mancuso che va in gol con un pregevole tocco morbido. Gli ospiti non si arrendono e trovano il pari con una zampata di Margiotta, entrato al posto dell’infortunato Ciciretti. Espulso nel finale Romagnoli per un’entrata ruvida su Djordjevic.

Nel corso del prossimo weekend i toscani faranno visita all’Ascoli, mentre il Chievo affronterà la difficile trasferta di Venezia. Entrambe le gare si disputeranno sabato 1 maggio alle ore 14.00.