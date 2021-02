Brescia, il tecnico Clotet su Instagram: “Ogni partita in questa competizione è una battaglia, 3 punti importanti…”

Primo successo sulla panchina delle “Rondinelle” per il tecnico Pep Clotet.

Il tecnico del Brescia Pep Clotet, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta oggi contro il Chievo, la prima della sua gestione – tramite un post sul suo profilo Instagram.

Ogni partita in questa competizione è una battaglia, solo mettendo tutto in campo puoi vincere. Oggi portiamo a casa 3 punti importanti perché i giocatori lo hanno fatto, ma non abbiamo ancora ottenuto niente. Dobbiamo continuare a dare il massimo, sempre. Forza Brescia!!!