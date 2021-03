Serie B, Chievo-Vicenza: clivensi sconfitti nel derby veneto, 1-2 al Bentegodi. La classifica aggiornata

Il Chievo viene sconfitto nel match contro il Vicenza.

Nel monday night della ventisettesima giornata di Serie B la compagine clivense incassa un brutto colpo anche in ottica delle attuali dinamiche di classifica. Nel derby tutto veneto contro il Vicenza, infatti, i gialloblu non vanno oltre l’1-2 in quel del Bentegodi, consegnando di fatto tre punti d’oro alla formazione ospite. Quest’ultima scende in campo con un atteggiamento decisamente determinato, con il quale riesce a siglare due reti nella prima mezz’ora di gioco. La squadra di Aglietti riesce ad accorciare le distanze grazie ad un calcio di rigore concesso a pochi minuti dalla fine e concretizzato da Giaccherini. Un gol che non riesce a cambiare la sostanza del match e che non consente al Chievo di riagganciare il quarto posto della classifica. Un successo molto importante, al contrario, per il Vicenza che si avvicina con convinzione alla zona playoff.

Di seguito la classifica aggiornata.