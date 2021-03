Juventus-Porto, Tacchinardi: “Serve la partita perfetta, Pirlo deve saperla leggere. Serie A? Nessuno molla”

Parla l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi.

La ventiseiesima giornata di Serie A si concluderà questa sera con la supersfida in programma a San Siro tra Inter e Atalanta, mentre la Juventus di Andrea Pirlo ha già archiviato – per il momento – il discorso campionato, battendo di rimonta la Lazio di Simone Inzaghi, nel match disputato sabato sera allo “Stadium”. Adesso la squadra bianconera è interamente proiettata alla gara interna in programma domani sera alle ore 21.00. all'”Allianz Stadium”, contro il Porto, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Del momento della Juventus e del campionato di Serie A, ha parlato Alessio Tacchinardi, nel corso del suo intervento ai microfoni del format radiofonico “Maracanà”, in onda su “TMW Radio”. Di seguito le parole dell’ex calciatore bianconero.

UN COMMENTO SULL’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO – “Non molla nessuno. Il Milan continua a sorprendermi. Con tanti giocatori fuori ha vinto una partita non facile col Verona e ha confermato grande forza mentale. La Juventus, che stava praticamente affondando dopo mezz’ora di gioco, con orgoglio è riuscita a tirarsi fuori dai guai e a fare una grande partita. L’Inter ha una partita delicata”.

DANILO DAVANTI LA DIFESA FUORI LUOGO – “Sono rimasto sconcertato anche io all’inizio. Continuo a vedere giocatori fuori luogo. Se affondava con la Lazio, preparare la partita col Porto sarebbe stato drammatico, sportivamente parlando. Ci vuole coraggio a usare dei giocatori fuori luogo, è stata una scelta rischiosa per contrastare fisicamente gli avversari. Non è che stesse girando come un orologio svizzero. ha vinto perché c’ha messo una cattiveria agonistica che non vedevo da tempo. Si sono rimboccati le maniche senza Ronaldo e hanno fatto una grande partita. Rabiot? Finalmente ho visto un giocatore importante”.

COL PORTO LA SFIDA DECISIVA PER LA JUVE – “Ha già regalato azioni pesanti al Porto all’andata, ha fatto un gol pesantissimo. Deve fare la partita perfetta e non permettere di subire gol. Serve tranquillità, cosa che non ho visto all’andata. Deve saper leggere la partita in corsa e Pirlo fa bene a ricordarlo”.