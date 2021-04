Serie B, Chievo al “Carlo Castellani” per il match delle 15:00: assente l’Empoli causa Covid

Il Chievo raggiunge Empoli, ma la sfida contro i toscani non si disputerà.

La Serie B si prepara a scendere in campo per una Pasquetta in cui il calcio farà da padrone. Saranno 9 gli incontri in programma oggi, con Empoli-Chievo che non si disputerà al “Castellani” pur rimanendo nel programma della 32^ giornata del campionato cadetto.

Il match di Serie B tra i veneti e la capolista non si può infatti disputare visti i 13 positivi nel gruppo squadra dei toscani che dopo aver già saltato lo scorso incontro con la Cremonese si trovano ancora in quarantena e ci resteranno fino al 7 aprile su disposizione della locale Asl. Nonostante ciò la Lega Serie B non ha disposto il rinvio, motivo per il quale questa mattina il Chievo è partito con destinazione Empoli sottoponendosi al consueto allenamento pre-gara, che tuttavia non anticiperà nessuna partita. Facile tuttavia aspettarsi che l’Empoli, sullo strascico di quanto già accaduto in Serie A, possa decidere di seguire l’iter previsto dalla giustizia sportiva che porterà infine al recupero delle gare nelle prossime settimane.