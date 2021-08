Chievo, il club spera ancora nella B: attesa nuova udienza del TAR

Il Chievo spera di ottenere la riammissione al prossimo campionato di Serie B. Nuova giornata calda per il Chievo Verona e per i quattro club estromessi dai campionato di Serie B e C, nelle aule della Giustizia. Si svolge oggi al Tar del Lazio...

Nuova giornata calda per il Chievo Verona e per i quattro club estromessi dai campionato di Serie B e C, nelle aule della Giustizia. Si svolge oggi al Tar del Lazio la camera di consiglio per la trattazione collegiale dei ricorsi presentati da Chievo, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese per la possibile riammissione ai rispettivi campionati professionistici.

Come riportato da "L'Arena", il tar potrebbe anche non pronunciarsi oggi, col dovere di entrare nel labirinto di norme, scadenze e leggi tributarie che al di là del debito del Chievo qualche sentiero percorribile lo offrirebbe pur nella rigidità dei paletti imposti dalla Covisoc.