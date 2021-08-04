Il club clivense non si è iscritto al prossimo campionato di Serie B ed è stato al momento escluso da qualsiasi altro torneo del panorama professionistico italiano
Il Chievo è ufficialmente scomparso dopo 91 anni di storia a causa della mancata iscrizione alla Serie B 2021/22. Il tifosi del club clivense non riescono a credere a cosa sia accaduto ed a metabolizzare la comprensibile amarezza. I sostenitori della compagine veneta, attraverso la pubblicazione un post su Facebook, hanno fatto sentire la propria voce. I North Side 1994 hanno commentato con grande desolazione la decisione da parte del TAR di confermare la bocciatura e di conseguenza invalidare
"Ci hanno cancellato una storia lunga 91 anni, ci hanno lasciato senza una squadra, ma non ci toglieranno mai l'orgoglio di essere clivensi!".
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