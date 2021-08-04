Il Chievo è ufficialmente scomparso dopo 91 anni di storia a causa della mancata iscrizione alla Serie B 2021/22. Il tifosi del club clivense non riescono a credere a cosa sia accaduto ed a metabolizzare la comprensibile amarezza. I sostenitori della compagine veneta, attraverso la pubblicazione un post su Facebook, hanno fatto sentire la propria voce. I North Side 1994 hanno commentato con grande desolazione la decisione da parte del TAR di confermare la bocciatura e di conseguenza invalidare

"Ci hanno cancellato una storia lunga 91 anni, ci hanno lasciato senza una squadra, ma non ci toglieranno mai l'orgoglio di essere clivensi!".

l'iscrizione dei veneti alla serie cadetta.