Calciomercato, Trajkovski all’Aalborg: l’ex Palermo ritrova Hiljemark in panchina

Nuova avventura per Aleksandar Trajkovski: l'ex Palermo, attualmente attaccante della Nazionale macedone, riparte dall'Aalborg in Superliga danese, dopo l'esperienza in Liga col Maiorca. In Danimarca ritrova l'ex compagno in rosanero Hiljemark

Dopo il fallimento della vecchia società rosanero, il calciatore classe 1992 si trasferì da svincolato al Real Club Deportivo Mallorca in Liga. L'esperienza in Spagna al Maiorca non è stata tra le più esaltanti per il Nazionale macedone, soltanto 28 presenze in gare ufficiali e un gol, tra campionato e Copa del Rey. Numeri tutt'altro che indimenticabili che non hanno impedito al commissario tecnico della Macedonia di inserirlo tra i convocati per l'Europeo 2021 conclusosi lo scorso luglio. L'ex rosanero ha giocato da titolare le tre gare della fase finale a gironi, ben figurando nel corso dei match disputati. Adesso per Aleksandar Trajkovski si apre un nuovo capito della carriera. Nel corso della sessione di mercato estivo appena conclusasi, l'attaccante è stato ceduto in prestito all'Aalborg Boldspilklub 1885, nella Superligadanese, club in cui il calciatore macedone ritrova un suo vecchio compagno in maglia rosanero, Oscar Hiljemark - ex centrocampista di Palermo e Genoa, che in seno al club biancorosso veste oggi i panni di vice allenatore. Chissà che non sia stato proprio lui a caòdeggiare l'approdo in Danimarca dell'ex compagno in rosanero.