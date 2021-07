PSG, Florenzi dice addio: “Anno incredibile in una città straordinaria”

Il terzino della Nazionale, Alessandro Florenzi, saluta il PSG attraverso un post sul suo profilo Instagram. Adesso c'è la Roma di Mourinho ad attenderlo nella seconda parte del ritiro.

Fresco vincitore di Euro 2020 con la Nazionale italiana, Alessandro Florenzi dice addio al Paris Saint-Germain dopo un solo anno di permanenza, in cui ha collezionato 36 presenze segnando 2 gol. Adesso tornerà alla Roma dove potrà essere convocato da Josè Mourinho per la seconda parte del ritiro della società giallorossa che si svolgerà in Portogallo.