Boris Johnson: “Vietare ingresso allo stadio agli autori dei commenti razzisti”

Il premier inglese Boris Johnson ha deciso di vietare l’ingresso allo stadio a chi si macchia di abusi razzisti online

Vietare l'ingresso allo stadio per i tifosi che si macchiano di abusi razzisti online.

Così, dopo che una petizione online, rivolta alla Federcalcio e al governo britannico per punire con il Daspo a vita i tifosi razzisti, ha raggiunto il milione di firme, Johnson - come riporta l'Ansa - ha deciso di promuovere una nuova legge, che conferma la tolleranza zero contro il razzismo.