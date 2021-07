Francia, che flop! Dopo Euro 2020, fuori anche dalle Olimpiadi

Un'estate da incubo per la Francia. Dopo la delusione ad Euro 2020 della Nazionale maggiore guidata da Didier Deschamps e l'eliminazione anzitempo dell'U21 agli Europei di categoria

Un'estate da incubo per la Francia . Dopo la delusione ad Euro 2020 della Nazionale maggiore guidata da Didier Deschamps e l'eliminazione anzitempo dell'U21 agli Europei di categoria, anche la selezione U23 ha dato seguito al momento negativo del calcio d'oltralpe. L'eliminazione nella fase a gironi delle Olimpiadi - alle spalle del Giappone padrone di casa e del Messico - da parte della squadra guidata da Sylvain Ripoll ha chiuso il cerchio.

Non un passo falso ma un'ulteriore conferma: se tre indizi fanno una prova, ora non ci sono più dubbi. La Federcalcio francese dovrà interrogarsi sul lavoro svolto nel recente passato e ricostruire con una rivoluzione totale verso tutti i livelli. L'estate 2021 può segnare una svolta nel movimento transalpino, che dopo i risultati negativi delle nazionali dovrà voltare completamente pagina se vorrà tornare a gioire come tre anni fa nel Mondiale di Russia 2018 e salire nuovamente sul tetto del mondo.