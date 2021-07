Serie A, Tacchinardi: “Pessina, Locatelli, Chiesa? Scelgo Federico per un motivo”

L'ex calciatore della Juventus e tecnico, Alessio Tacchinardi, ha detto la sua su chi il prossimo anno può fare una grande stagione tra Pessina, Locatelli, Chiesa, Zaniolo

Per la Nazionale italiana è stato certamente un europeo conquistato all'insegna dei giovani. Il tecnico azzurro Roberto Mancini durante il percorso che ha portato gli azzurri alla conquista del titolo continentale, ha dato ampio spazio ai talentuosi giovani della Serie A che hanno ripagato la fiducia del ct di Jesi con prestazioni di alto livello e abnegazione tattica. Su questo filone si è espresso l'ex calciatore della Juventus e tecnico Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW Radio, durante il format radiofonico Maracanà. L'ex centrocampista bianconero ha detto la sua su chi dei giovani azzurri freschi vincitori dell'Europeo 2021, il prossimo anno, può fare una grande stagione. Da Pessina a Locatelli, passando per Chiesa e Zaniolo, quest'ultimo tra le papabili scelte di Mancini in vista del prossimo Mondiale in Quatar.