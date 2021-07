Italia-Inghilterra, Adani sentenzia: “Mancini superiore a Southgate”

Le parole del noto opinionista televisivo

Durante il format in onda su twitch, Bobo Tv, ha espresso il suo pensiero su questa cavalcata e sulla vittoria finale degli azzurri, Lele Adani. L'ex difensore dell'Inter è fermamente convinto che la sfida tra Roberto Mancini e Gareth Southgate sia stata vinta in maniera convincente dal tecnico di Jesi: "In finale si è vista la differenza di capacità tra i due allenatori. Mancini si è messo in tasca Southgate, sia sul piano della motivazione che sulla scelta finale di Rashford e Sancho. Mettili 15-20 minuti prima! Fa tre minuti con il primo terzino e il secondo davanti alla difesa: se il destino vuole, prendi gol. Lì è l'allenatore che determina, che poi due ragazzi di vent'anni possono sbagliare...".