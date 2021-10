Sportfilmfestival, al Politeama arriva la Coppa Europea: il comunicato dell’evento

Nel capoluogo siciliano avrà sede la quarantunesima edizione dello sportfilmfestival con la Coppa vinta dalla nazionale di Mancini che sarà esposta al teatro Politeama nel corso della serata di gala

Tra le tante novità di questa edizione anche l'arrivo della Coppa Europa vinta dalla Nazionale di Calcio guidata dal ct Roberto Mancini, che sarà esposta al pubblico nel Teatro Politeama, domenica 21 novembre, a partire dalle 11. La settimana del cinema sportivo prevede proiezioni, mostre, meetenig e il convegno: “Sport, Cinema e Medicina”. Palermo sarà quindi ancora una volta capitale della cinematografia sportiva, grazie alla kermesse organizzata dall’associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, diretta da Roberto Oddo, in collaborazione con World Area Cinevillage, con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, dell'assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Medico Sportiva, dell'università degli studi di Palermo e del liceo linguistico N.Cassarà. Anche per questa edizione si sono registrati numeri da record: 30 infatti sono le nazioni partecipanti, 150 film, 90 cortometraggi, 60 lungometraggi, 60 film olimpici, 30 film paralimpici, 60 i football film. Le 46 produzioni, arrivate dai 5 continenti, che hanno ottenuto le nomination si contenderanno, i Paladino d’oro per le seguenti sezioni: Film olimpici, paralimpici, Football film, E-Sport Film e L’altro Cinema. E saranno assegnati anche per la miglior fotografia, miglior sound-mixing, miglior sceneggiatura, miglior protagonista, miglior documentario, miglior montaggio, miglior regia, miglior attore/attrice non protagonista, miglior attore/attrice – Per l’Altro Cinema (Premio speciale “Vito Maggio”).

"Sarà un'edizione particolarmente emozionante - spiega il direttore artistico Roberto Marco Oddo- intanto perché per la prima volta, dopo 41 anni, non ci sarà il creatore di questa meravigliosa kermesse, Vito Maggio, che è venuto a mancare da poco e per il quale abbiamo istituito un premio speciale, che sarà assegnato al film che avrà maggiormente promosso i valori dello sport attraverso il cinema. E poi perché arriva dopo la pandemia, saremo di nuovo in teatro e in presenza per un'edizione che, nonostante il 2020 sia stato l'anno del covid, si preannuncia da record per numero di film partecipanti".