Euro 2020, delusione Suso: “Avevo voglia di esserci, ci speravo”

L'ex Milan non nasconde la delusione per la mancata partecipazione all'Europeo: "Avevo voglia di esserci"

"Il primo anno non sono riuscito ad avere continuità per via degli infortuni: ho bisogno di giocare e di allenarmi per raggiungere il mio miglior livello. Quest'anno, invece, ci sono riuscito. Abbiamo giocato ad alti ritmi e mi sono sentito bene".