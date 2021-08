EURO 2020, Italia-Inghilterra: l’UEFA apre indagine contro la FA

L'UEFA ha aperto un'indagine in merito ai disordini causati dai tifosi inglesi durante la finale tra l'Inghilterra e l'Italia

Lo scorso 11 luglio è andata in scena la finale tra l'Italia e l'Inghilterra, sfida valida per la finale di Euro 2020 che ha visto prevalere ai calci di rigore gli Azzurri di Roberto Mancini. Al termine di quel matchi quel di Wembley proprio i tifosi inglesi furono protagonisti in negativo di diversi disordini, per questo l'UEFA ha aperto un'indagine.