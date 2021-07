Barcellona, Depay: “Ho un obiettivo preciso. Koeman? Ha fiducia in me”

Il nuovo acquisto del Barcellona, Memphis Depay, esprime tutto il suo entusiasmo per l'arrivo nel Barcellona, parlando della squadra e dello stile di gioco dei catalani, soffermandosi anche su Koeman

Il nuovo acquisto del Barcellona, Memphis Depay, ha parlato ai media ufficiali del club catalano dopo l'arrivo in città,"È un giorno molto speciale, sono emozionato. Spero di vincere molti titoli, sono venuto qui per questo. Sono appena tornato dalle vacanze e ora è il momento di concentrarmi sul lavoro. Cercherò di adattarmi il più rapidamente possibile. Amo giocare in modo offensivo e lo stile del Barça è perfetto per me".