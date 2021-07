Gravina: “Euro 2028 in Italia? Opportunità per il Paese”

Le parole del presidente della Figc sul percorso degli azzurri nell’ultimo Europeo e il sogno Euro2028 in Italia

“Quando sono arrivato in Figc nel 2018 – racconta Gravina –, abbiamo rivisitato l’intero Dipartimento, provando a cambiare la mentalità e cercando di organizzare la Nazionale come un club. Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia dovevamo raccontare una nuova storia agli italiani, puntando sui giovani. Ed è una storia bellissima. Mancini è l'interprete perfetto per il nuovo rinascimento azzurro”.