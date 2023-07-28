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Palermo, Gds: "Il futuro si chiama Peda, titolare nella Polonia"

M. ⚽️️

"Nel Palermo del futuro il suo nome sembra destinato a risuonare a lungo: Patryk Peda si unirà ai rosa a luglio 2024, ma intanto i suoi progressi non stanno passando inosservati", apre così l'edizione…