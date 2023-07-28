Domenico Di Carlo, tornato sulla panchina della SPAL, ha presentato la sfida contro un'altra big delusa, il Pescara, come riportato da LoSpallino.com. Ecco le dichiarazioni: Juventus, Brambati: “Crisi…
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Dopo le sirene dagli Emirati Arabi, dove lo volevano l'Emirates e l'Al-Wasl, per il centrocampista Fabio Maistro potrebbe esserci il ritorno in Serie B. Secondo quanto riferito dal Quotidiano di…
Calciomercato in Serie C in grande fermento. Oggi la Spal ha ufficializzato l'arrivo di Büchel. Ecco la nota ufficiale: Monza, Colombo: “Sto lavorando duramente. Palladino mi piace, Maldini porta…
Udinese, Lucca: “Dopo Palermo pensavo fosse facile. Tutto su Ajax, studio Haaland…” La Ternana è impelagata nella lotta per non retrocedere. La formazione umbra si trova diciassettesima a due punti…
La Spal è una delle squadre più in difficoltà in Serie C in questa stagione. La squadra ferrarese è attualmente al 17° posto in classifica, con soli 19 punti in 19 partite. Dopo una prima parte di…
La Spal non riesce a vincere. Nelle ultime cinque partite tre sconfitte e due pareggi che proiettano la formazione emiliana in piena zona playout. Ieri nella sfida contro il Gubbio il risultato è…
Palermo, Gds: "Il futuro si chiama Peda, titolare nella Polonia"
"Nel Palermo del futuro il suo nome sembra destinato a risuonare a lungo: Patryk Peda si unirà ai rosa a luglio 2024, ma intanto i suoi progressi non stanno passando inosservati", apre così l'edizione…
Si archiviano i match della domenica, validi per l'ottava giornata del girone B di Serie C. Cesena e Sestri Levante si dividono la posta in palio in un match molto interessante, che ha visto ben…
Il Pescara di Zdenek Zeman è lanciatissimo in Lega Pro. Cinque vittorie, un pareggio e sedici punti totalizzati in queste prime sei partite giocate (una in meno rispetto ad alcune squadre del girone…
Serie B, c’è la data di Palermo-Brescia e dei match dalla 10a alla 19a giornata L'ex allenatore del Brescia e della Spal Pep Clotet ha risolto consensualmente il suo rapporto con la Torpedo Mosca,…
Cremonese-Parma 1-2: Hernani e Man gol, Pecchia risponde al Palermo. La classifica Termina la domenica di Serie C. Nel girone B l'ultima partita in programma alle 20:45 è Recanatese-Spal. Vittoria per…
Sudtirol, Bisoli: “Giocato molto meglio del Palermo, questo ko ci farà crescere” Ultimo match della domenica nel girone B di Serie C. Recanatese e Spal si sfidano con l'obiettivo di centrare i tre…
Al termine della sfida terminata tra Spal e Perugia in programma venerdì 15 settembre alle ore 20:45 al "Paolo Mazza", è intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita il tecnico degli…
Serie C, 3a giornata: Perugia batte SPAL, ok Cesena e Ancona. Gol e show in Rimini-Juventus U23
Inizia la terza giornata del girone B di Serie C. Prima vittoria in campionato per Cesena e Ancona rispettivamente per 1-3 e 1-0. Match pirotecnico quello andato in scena al "Romeo Neri" tra Rimini e…
Sono quattro le partite in programma stasera alle 20.45, venerdì 15 settembre: Ancona-Pineto, Pontedera-Cesena, Rimini-Juventus U23, Spal-Perugia. Sfide valide per la terza giornata del girone B di…
di Anthony Massaro Torna in Serie C una sfida di grande fascino e tradizione. Suggestivo match tra SPAL e Perugia che va in scena nella splendida cornice di uno stadio "Paolo Mazza" che dovrebbe…
Oggetto del desiderio in sede di calcio mercato estivo, Matteo Prati è stato a lungo conteso da Cagliari e Palermo in questa sessione della campagna trasferimenti. Talento cristallino e di…
Dopo un lungo braccio di ferro con il Palermo è il Cagliari ad aggiudicarsi le prestazioni del giovane talento Matteo Prati, centrocampista della Spal, ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo…
Almeno fino alla ratifica dell'operazione, con tanto di firme apposte su documenti e contratti, cautela e principi deontologici suggerirebbero di coniugare i verbi al condizionale. Tuttavia,…
Fase di grande fibrillazione in sede di calciomercato estivo per il Palermo targato City Football Group. Ore decisive per conoscere il futuro di Metteo Prati, talentuoso e duttile playmaker classe…
L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul calciomercato del Palermo che sta facendo registrare operazioni di livello in chiave presente e futura. La rosea illustra termini e…
Nel carnet di potenziali talenti scovati agli albori della loro parabola calcistica da Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Torino, Palermo, Ascoli Venezia e Spal, tra le altre, c'è anche il profilo…
Matteo Prati è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Dopo un ottimo campionato disputato in Serie B con la maglia della Spal, nonostante la retrocessione in Lega Pro, ed il Mondiale Under 20 da…
Ambizione, progettualità e lungimiranza. Ingredienti preziosi per sviluppare un'idea e inseguire un obiettivo. Dopo aver gettato le basi nella scorsa stagione agonistica, il Palermo targato City…
Andrea La Mantia, punta centrale di statura e mole imponente, riferimento d'area con buona predisposizione a compartecipare alla tessitura delle trame offensive, giocherà nella Feralpisalò,…
Il profilo del gioiello dell'Italia under 20, Matteo Prati, convince per qualità e personalità diversi club di Serie B e Serie A. Playmaker di talento, dotato tecnicamente e in possesso di sopraffina…
Parola a Domenico Di Carlo. L’allenatore della SPAL - al termine del match amichevole vinto 2-3 contro il Mezzolara - ha parlato della prestazione della sua squadra, facendo il punto sulle condizioni…
Luca Siligardi è un nuovo giocatore della SPAL - Dopo la promozione in Serie B con la Feralpisalò, il giocatore nativo di Correggio ha deciso di sposare la causa biancazzurra in Lega Pro. Mancino…