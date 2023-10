Palermo, Gds: “Il futuro si chiama Peda, titolare nella Polonia”

Nell'ultimo giorno di calciomercato il Palermo ha definito l'ingaggio di Patryk Peda dalla Spal. Il club rosanero ha lasciato il giovane difensore in prestito a Ferrara per farlo giocare con continuità.

"Nel Palermo del futuro il suo nome sembra destinato a risuonare a lungo: Patryk Peda si unirà ai rosa a luglio 2024, ma intanto i suoi progressi non stanno passando inosservati", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Il ds Leandro Rinaudo si è assicurato le prestazioni del giovane difensore nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Il club di viale del Fante ha poi preso la decisione di lasciare per un'altra stagione Peda in prestito a Ferrara per farlo giocare con continuità.