Spal-Recanatese, Di Carlo: “Credo nella squadra. Ho trovato lo stesso gruppo”

"Lo spirito è molto positivo da parte mia, ringrazio la società che mi ha ridato fiducia concedendomi la possibilità di riscattarmi insieme ai miei giocatori. La squadra che ritrovo ha molta più qualità e vorrei finire bene il percorso che avevo iniziato. Sono motivatissimo, concentrato e fiducioso, anche se sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per far si che si possa uscire da questa situazione il prima possibile. Ho parlato con il Presidente diverse volte e lo stesso ho fatto con tutte le componenti societarie, ho trovato grandissimo supporto da parte di tutti e si è ricreato subito un buon clima"

"Ho ritrovato il gruppo sano che avevo lasciato ma con più qualità, anche se sappiamo che la qualità non basta. Oggi sto chiedendo più coraggio e gioco e già da domani voglio vederli in campo insieme alla determinazione, che è quella che ci vuole per vincere le partite. Io sono il condottiero e devo essere il primo a trasferire l’atteggiamento giusto ai ragazzi. Come ho sempre detto siamo noi tutti a dover trascinare i tifosi e da domani voglio vedere una squadra che gioca di più e con più coraggio, una squadra che vuole andare a prendersi i tre punti fino al novantacinquesimo stando sempre in partita, in ogni momento".