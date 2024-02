Calciomercato Salernitana, ecco Manolas: “Molto contento di essere tornato in Italia”

La sessione invernale del calciomercato è terminata il 1 febbraio. I club però, possono ancora sondare il mercato degli svincolati alla ricerca di tasselli utili per potenziare le rose. La Salernitana allenato da Inzaghi, ha acquistato Kostas Manolas. L'ex centrale di Roma e Napoli arriva per innalzare il livello qualitativo della formazione campana. Il difensore è atterrato nel capoluogo campano e si appresta a firmare il contratto con la società di Salerno. Per l’ex giallorosso si tratta di un ritorno nel campionato italiano, dove ha già giocato con la maglia dei capitolini e con quella azzurra. Il greco, dopo essersi svincolato dallo Sharijah, dovrebbe accordarsi con il sodalizio granata per 6 mesi di contratto con opzione. Ecco le parole di Kostas Manolas riportate da Gianluca Di Marzio.