Recanatese-Spal 1-0. Sconfitta per gli estensi, giallorossi rialzano la china

Termina la domenica di Serie C. Nel girone B l'ultima partita in programma alle 20:45 è Recanatese-Spal. Vittoria per i padroni di casa grazie al gol di Morrone al 19' del primo tempo. Estensi che ci provano ma non ci riescono anche per l'espulsione di Puletto a inizio ripresa che ha messo in salita la partita per gli emiliani. Con questo successo la squadra di Pagliari supera la Spal e raggiunge momentaneamente la decima posizione con sette punti in classifica; ospiti a quota sei punti e a più uno sulla zona retrocessione.