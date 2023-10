Sudtirol, Bisoli: “Giocato molto meglio del Palermo, questo ko ci farà crescere”

"Questa è la Serie B. Quando giochi bene e devi chiudere la partita, poi con un cross al novantesimo prendi gol”. Lo ha detto Pierpaolo Bisoli, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo. “Abbiamo giocato alla pari contro una squadra candidata alla Serie A, anzi abbiamo giocato molto meglio di loro. Oggi non meritavamo la sconfitta, ma ci farà crescere. Quando bisogna stringere, bisogna stringere. Il percorso di crescita non è ancora completato. In campo dobbiamo essere più cattivi”, ha proseguito il tecnico del Sudtirol dopo la sconfitta.

“Gol Aurelio? Una palla buttata là in cui non siamo stati in grado respingere. Facciamo i complimenti alla squadra per aver giocato così in uno stadio simile. Dispiace non aver portato un punto. Ma queste sono sconfitte che ci aiutano a crescere. In quei venti minuti di possesso del Palermo siamo stati schiacciati in continuazione nella nostra area, ed è chiaro che puoi prendere gol. Sono situazioni che in Serie B non ti puoi permettere. Oggi abbiamo giocato a calcio e questa gara fa capire che in questa categoria non puoi mollare un centimetro. Lunetta? Ha fatto una grande partita, è quel giocatore ritrovato che garantisce profondità”.