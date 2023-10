Cremonese-Parma 1-2: Hernani e Man gol, Pecchia risponde al Palermo. La classifica

Commento del match tra Cremonese e Parma, gara in programma alle ore 18.30 valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B.

Match delle grandi occasioni allo Zini di Cremona tra la Cremonese di Giovanni Stroppa ed il Parma guidato da Fabio Pecchia . La sfida era valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B , edizione 2023/2024 .

PRIMO TEMPO - Partita equilibrata con un avvio veemente degli ospiti che trovano il gol con Sohm annullato per posizione di fuorigioco, la Cremonese viene fuori alla distanza e si vede a sua volta annullare una rete, con Vazquez , sempre per posizione di fuorigioco.

SECONDO TEMPO - Al 54' rete di Hernani. Gran gol dell'ex Zenit che calcia di mezzo esterno di destro dalla distanza, la palla prende uno strano giro con Sarr che viene beffato dalla traiettoria. Al 64' trova il pareggio la Cremonese su punizione. Sinistro di Castagnetti deviato da Hernani, Chichizola rimane immobile e non può nulla. Due minuti dopo risponde subito il Parma con Man che servito in profondità da Sohm beffa il portiere avversario con uno scavetto. Pecchia risponde a distanza al Palermo di Eugenio Corini e vola a +4 in classifica.