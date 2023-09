Parma-Bari, Pecchia: “Complimenti ai ragazzi, la voglia di vincere ha prevalso”

"Il gruppo sul pezzo, lo dico da tempo. Ci tengo ed insisto, è il modo giusto per affrontare il campionato. Finchè lavoriamo in questo modo, a livello tecnico le cose vengono con più facilità. Giocavamo contro una squadra esperta, che dopo il pareggio ha gestito la gara meglio di noi. La nostra voglia di vincere ha prevalso".

"Le vittorie son tutte belle. Chiaro che con partite così, subire gol e soffrire per poi ribaltarla, sicuramente deve dare maggiore consapevolezza, maturità e capacità di saper soffrire. Nel nostro bagaglio di esperienza aggiungiamo questi elementi, per affrontare al meglio il cammino che è ancora molto lungo".

Volevi far vedere che non esistono titolari?

"L'ho fatto per non farvi indovinare la formazione (ride ndr). Ho fiducia nel gruppo, posso cambiare più giocatori. Sono contento proprio per questo, per Balogh e Colak, tutti hanno risposto presente".