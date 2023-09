Serie B, 7a giornata: Como vince e aggancia il Palermo. Ok Parma e pari Catanzaro

Si chiude l'ultima parte della settima giornata del campionato di Serie B. Il Como cala il poker di successi consecutivi e batte una Sampdoria che entra in crisi nera di risultati. La formazione di Pirlo non vince dalla prima giornata, quando a cadere fu la modesta Ternana al Libero Liberati. Poi solo due pareggi e ben quattro sconfitte per i blucerchiati. L'ultima, rimediata di misura questa sera sul rettangolo verde del Sinigaglia. Decisivo nel confronto un gol di Ioannou nella prima parte della ripresa. Vince il big match del turno il Parma di Fabio Pecchia, che si fa bastare il 2-1 per superare un Bari partito non benissimo nel corrente campionato cadetto. L'eurogol di Anthony Partipilo e la firma del polacco Adrian Benedyczak, annullano l'errore di Chichizola che aveva permesso a Nasti di pareggiare i conti provvisoriamente. Crociati lanciatissimi in testa alla classifica con diciassette punti totalizzati e zero sconfitte rimediate. Pareggio di uno a uno tra Catanzaro e Cittadella, con quest'ultima che si dimostra outsider della categoria.