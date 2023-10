Serie B, La Gazzetta dello Sport: “Cremonese-Parma, assalto al potere. Guai Palermo”

Non una gara come le altre per Massimo Coda, Franco Vazquez, Luca Zanimacchia e Fabio Pecchia. "A tutti e quattro non potranno non tornare in mente gli istanti passati sulla sponda opposta del fiume. [...] Ma ora, a Parma, pensano soprattutto agli scatti e ai tiri di Ange-Yoan Bonny, 19enne punta francese, perché è lui in questo momento il trascinatore di un attacco che Pecchia ha disegnato sulle sue caratteristiche", si legge. Recente l'addio di Franco Vazquez, che ha lasciato Parma ed il Parma al termine dello scorso campionato. "Ce l’ha messa tutta: gol e assist a volontà, giocate che hanno incantato il Tardini, però alla fine la promozione non è stata conquistata. E adesso che i crociati volano c’è pure qualcuno, in città, a sostenere che la colpa dei mancati successi negli anni precedenti fosse di Vazquez".