SPAL, ufficiale il colpo Siligardi: l’ex Feralpisalò è un esperto di promozioni

Colpo in attacco per la SPAL, che si assicura l'esperto Luca Siligardi, reduce dalla stagione con la Feralpisalò

Luca Siligardi è un nuovo giocatore della SPAL - Dopo la promozione in Serie B con la Feralpisalò, il giocatore nativo di Correggio ha deciso di sposare la causa biancazzurra in Lega Pro. Mancino naturale, dotato di buona tecnica, il classe 1988 è un giocatore duttile, in grado di giocare in diversi scacchieri tattici. L'ex Inter e Crotone tra le altre, riesce a dare il meglio di sé è quello di esterno d'attacco di destra, dove può puntare l'avversario rientrando, per calciare verso la porta. Ha totalizzato ben quattro salti di categoria in carriera, con le maglie di Livorno, Hellas Verona, Parma e Feralpisalò e cercherà la cinquina agli ordini di Domenico Di Carlo a Ferrara. Di seguito, il comunicato diramato dalla società del patron Tacopina: