Calciomercato Palermo, game over Prati: Cagliari e Spal ok. Scelta e retroscena…

Anche sul manto erboso, sussulti, emozioni e colpi di scena, con il Palermo vicino a centrare l'obiettivo, con Brunori, Gomes e Vasic a sbattere su Radunovic, acciuffarlo per un attimo grazie alla zuccata di Soleri, poi vederlo incredibilmente sfumare in un'inezia, feriti dalla zampata di Di Pardo che ribalta totalmente lo scenario e riporta il sorriso in direzione Cagliari.

Capovolgimento di fronte e sorpasso all'ultimissima curva, quando il Palermo aveva un piede e trequarti sulla linea del traguardo. Proprio come nella corsa al cartellino del classe 2003. Rinaudo e Bigon avevano con tempismo e risolutezza anticipato la concorrenza, raggiungendo l'intesa con la Spal per l'acquisizione a titolo definitivo di uno dei prospetti più importanti del panorama calcistico nazionale. Per rilevare il diritto alle prestazioni sportive del ragazzo originario di Ravenna la società rosanero aveva messo sul piatto ben 5 milioni di euro più una serie di bonus al club di Tacopina.Palermo pronto senza indugi a compiere un investimento audace ed importante, per colui che si era contraddistinto come vero e proprio faro e polo di riferimento dell'Italia Under 20 di Nunziata, brillante finalista agli ultimi Mondiali di categoria disputati in Argentina. Lauto quinquennale per il calciatore, corredato da un ingaggio a scaglioni progressivi ed integrato da una serie di plus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi. Compilazione e scambio di documenti tra Palermo e Spal pareva il preludio alla fumata bianca, ma volontà del ragazzo e pressing asfissiante del Cagliari hanno fatto la differenza.

I contatti tra il Cagliari e l'entourage del classe 2003 erano intensi e fitti, datati e costanti nel tempo. Così come l'interesse covato e palesato dal Cagliari nei confronti del giovane regista della Spal, che proprio con la maglia della compagine estense si rese protagonista di una prestazione di alto lignaggio all'Unipol Domus Arena, nello scorso torneo cadetto, contro la squadra di Claudio Ranieri.

Il pluridecorato e carismatico tecnico della compagine sarda si è speso in prima persona per trasmettere la voglia del Cagliari di conferire a Prati centralità nel progetto tecnico, regalandogli da subito un ruolo da protagonista nel grande palcoscenico della Serie A. La prospettiva di forgiare ed ottimizzare il suo già pregiato bagaglio tecnico e professionale agli ordini di un coach di comprovato spessore su scala mondiale, la possibilità di misurarsi con il gotha del calcio italiano in massima serie: due fattori che hanno avuto un peso specifico determinante nella scelta del giocatore. L'intendimento di Tacopina era quello di tener fede all'accordo già stipulato con il Palermo, il club rosanero ha provato con un'opera negoziale e diplomatica a verificare se vi fossero margini per sbloccare la situazione. Tuttavia, la fermezza mostrata da calciatore ed entourage rispetto alla volontà di sposare la causa del Cagliari ha ribaltato gli scenari. Così come la voglia del club di Giulini di effettuare il sorpasso, vincere le resistenze della Spal e chiudere un'operazione di grande livello in chiave presente e futura.

Palermo che prende atto dell'inutilità di spendere ulteriore tempo ed energie al cospetto di una posizione incontrovertibile, chiaramente ribadita a più riprese dal classe 2003, Prati che si appresta a sottoscrivere il suo contratto con il Cagliari non appena club sardo e società ferrarese definiranno l'intesa per il trasferimento. Giulini ha alzato sensibilmente la posta per aggiudicarsi il cartellino della stella dell'Italia Under 20: 5 milioni più circa 2 di bonus. Affare ormai ai dettagli e virtualmente concluso. Tra i due litiganti a godere è stata certamente la Spal. Palermo che archivia, non senza rammarico e con malcelato fastidio, un'intricata ed estenuante vicenda di mercato. Il management del club targato City Group è già al lavoro per individuare un nuovo potenziale tassello da innestare nel mosaico di Corini per elevare cifra tecnica e di personalità del centrocampo rosanero.