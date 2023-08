Calciomercato Palermo, intrigo Prati: sorpasso Cagliari, club rosa non molla. Le ultime

Fase di grande fibrillazione in sede di calciomercato estivo per il Palermo targato City Football Group. Ore decisive per conoscere il futuro di Metteo Prati, talentuoso e duttile playmaker classe 2003, protagonista nella seconda parte di stagione con la Spal nel torneo cadetto e faro in zona nevralgica dell'Italia Under 20 di Nunziata, capace di giungere fino alla finale dei recenti Mondiali di categoria disputati in Argentina prima di vedere infranto il sogno di conquistare il titolo iridato nell'ultimo atto contro l'Uruguay.