Spal, Cagliari-Prati affare record: è cessione più costosa della storia della Serie C

Prati andrà alla corte di Ranieri per sette milioni di euro: si tratta della cessione più costosa nella storia della Serie C.

Un trasferimento, quello del classe 03', che segnerà un nuovo record nella storia della Serie C. A sottolinearlo è "PadovaSport", secondo cui, nella terza serie italiana si era mai registrata una vendita così cospicua. L'ultimo record, infatti, apparteneva a Luca Moro ceduto dal Padova al Sassuolo per 4 milioni. Prati approderà in rossoblù sulla base di un accordo da 7 milioni di euro (5+2 di bonus).