Brescia, l’ex Clotet esonerato: termina la sua avventura in Russia

Pep Clotet, ex tecnico del Brescia e Spal, è stato esonerato dalla Torpedo Mosca, club del campionato russo

L'ex allenatore del Brescia e della Spal Pep Clotet ha risolto consensualmente il suo rapporto con la Torpedo Mosca, club in cui è approdato lo scorso marzo. Il tecnico spagnolo è stato sulla panchina del club lombardo due volte. Nel campionato 2020-2021 e nel 2022-2023. Nel mezzo l'avventura con gli spallini nella stagione 2021-2022. Adesso si apriranno nuovi scenari per il mister ex Birmingham