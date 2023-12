Ternana, Dionisi attenzionato dalle big di Serie C: Avellino e Spal interessate

La Ternana è impelagata nella lotta per non retrocedere. La formazione umbra si trova diciassettesima a due punti dalla salvezza diretta. Dopo il cambio della guida tecnica con Lucarelli esonerato e al suo posto ingaggiato Breda, la squadra ha incominciato a racimolare punti. Tra le fila delle Fere, c'è Federico Dionisi, bomber navigato della categoria, che non ha collezionato tante presenze e non sta guidando la squadra. In vista del calciomercato, si allunga la lista delle società di Serie C interessate all' attaccante classe 1987 ex Frosinone, oggi in Umbria (12 presenze di cui solo una da titolare e un solo gol). Dopo i rumors sul Pescara di Zdenek Zeman, per l'ex capitano dell'Ascoli si sarebbero mosse anche SPAL e Avellino. A riportare la notizia è Telestense per un ritorno in terza serie dell'attaccante a quindici anni dall'ultima volta. Dionisi (36) nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Frosinone, Livorno, Salernitana e Cisco Roma, oltre a quella dell'Olhanense nel campionato Portoghese. A referto ci sono finora 387 presenze con 119 gol e 46 assist in Serie B, 45 in A con dieci gol e 4 assist e, infine, 88 in Lega Pro con 27 realizzazioni.