Monza, sirene dalla Serie B per Carboni: interesse di Ternana e Spezia

Momento altalenante per il Monza che viene da due sconfitte consecutive ma con comunque otto punti sopra alla zona retrocessione. La squadra di Raffaele Palladino vuole rinforzarsi nel mercato invernale e allo stesso tempo cedere i cosiddetti esuberi per farli giocare altrove. Sembra andare verso la conclusione anticipata, l'avventura di Franco Carboni in brianza, dove è arrivato in prestito dall'Inter, proprietaria del cartellino del centrocampista argentino. Che vanta diversi estimatori in Serie B: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe 2003 piace a Ternana e Spezia, pronte ad affondare il colpo con la lombarda società nerazzurra, che lo cederebbe solo in prestito secco per i restanti mesi della stagione cadetta, che a metà gennaio vedrà la sua ripresa.